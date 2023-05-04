Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı TV+ ekranlarında

TV+ sporun her branşında en kaliteli içerikleri ekranlara getirmeye devam ediyor. EuroLeague'de zirvenin en önemli adaylarından biri olan Fenerbahçe Beko'nun, Final-Four yolunda Olympiakos'la oynayacağı Play-Off serisinin dördüncü maçı yine TV+'ta basketbolseverleri bir araya getirecek.

Türkiye'nin sevilen televizyon platformu TV+, sporun her branşında en kaliteli içerikleri ekranlara getirmeye devam ediyor. EuroLeague'de zirvenin en önemli adaylarından biri olan Fenerbahçe Beko'nun, Final-Four yolunda Olympiakos'la oynayacağı Play-Off serisinin dördüncü maçı yine TV+'ta basketbolseverleri bir araya getirecek.

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, birbirinden kaliteli içerikleri sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Avrupa basketbolunun en prestijli arenası olan EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, çeyrek final 4. maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırlıyor. Bu heyecan dolu karşılaşma 5 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO GALİBİYET PEŞİNDE

Dördüncü maç öncesi, eşleşmede 2-1 geride bulunan temsilcimiz Fenerbahçe Beko için yarın oynanacak mücadelede tek hedef galibiyet. Saha ve seyirci avantajını bu kez kullanmak zorunda olan sarı lacivertli ekibin adını yarı finale yazdırabilmesi için kalan iki maçtan da galibiyetle ayrılması gerekiyor. Turnuvanın en kaliteli kadrolarından birine sahip olan ve normal sezonu lider tamamlayan Olympiakos karşısında her saniyesi nefes kesecek bu kritik mücadele TV+ ekranlarından canlı yayınla basketbolseverlerle buluşacak.

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