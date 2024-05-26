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Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a mağlup oldu

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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a 87-84 mağlup oldu. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımın karakter koyduğunu ancak bazı bölümlerde mücadele eksikliği olduğunu söyledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 87-84 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, genel anlamda takımın ortaya karakter koyduğunu ancak bazı bölümlerde gerekli mücadeleyi gösteremediklerini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'daki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, sözlerine Olympiakos'u tebrik ederek başladı.

Maç boyunca tutarsız bir çaba sergilediklerini söyleyen Litvanyalı çalıştırıcı, "Belki bazı bölümlerde gerekli mücadeleyi gösteremedik ama genel olarak bakınca ortaya karakter koyduğumuzu söyleyebilirim. Üçüncü çeyrekte iyi bir dönüş yaptık. Ancak Olympiakos'a basit basket izni verdik, bu da belirleyici oldu." ifadelerini kullandı.

Kadrodaki oyunculardan Yam Madar hakkındaki soruyu yanıtlayan Sarunas Jasikevicius, genç basketbolcunun kariyerini nasıl belirleyeceğinin ona kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gerçekten onunla aynı takımda olmaktan mutluluk duyuyorum. Antrenmanlarda çok iyi mücadele ortaya koyuyor. Ben takımın başına geldikten sonra öncelik konusunda bazı şeylerde yönlendirmeye çalıştım. Ribuand konusunda gelişmesi lazım. Özverili ve çok sevdiğim bir oyuncum. Takıma büyük eğlence de getiriyor. Son derece karakterli bir oyuncu. Oynadıkça gelişecek. Özellikle kendisiyle birkaç kez konuştum. En üst seviyedeki basketbola yeniden gelebilir. Bu oyuncularla ilgili sabırlı olmamız gerekiyor."

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas'ın iyi bir çalıştırıcı olduğunun altını çizen Jasikevicius, "Takımının topu dolaştırması, sabırlı hücum etmeleri, hiçbir oyuncunun bencilce oynamaması Bartzokas tarzı basketboldur diyebilirim. Ciddi özveride bulunmaya hazırlar. Avrupa basketbolunda ortalamaları yakalamak için her maçta 30 sayı atamazsınız. Sabırlı olmanız gerekiyor. Oynattığı basketbolu çok beğendiğimi söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'yle ilgili konuşan Jasikevicius, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha net ve istikrarlı şekilde performansımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların daha sert olması gerekiyor. Çocukça hatalar yaptığımız da oluyor. Özellikle daha çok süre alan deneyimli oyuncularımız, taktiksel anlayış çerçevesinde en iyi performansını ortaya koymaya çalışıyor. Perşembe günü Beşiktaş'a karşı bir seriye başlayacağız ama oradaki kadro da farklı oluyor. 2 farklı kadroyla ilerlemiş olmamız belki de başarılı olmamızdaki en önemli faktörlerden birisiydi."

Kaynak: AA / Spor

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