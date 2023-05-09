Fenerbahçe Beko, Olympiacos'a mağlup olarak Dörtlü Final şansını kaybetti

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 5'inci maçında Yunanistan ekibi Olympiacos'a deplasmanda 84-72 mağlup olarak seriyi 3-2 kaybetti ve Dörtlü Final şansını yitirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 26 sayı kaydeden Marko Guduric oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımını Olympiacos ile önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı. Başkan Koç, mücadeleyi Fenerbahçe benchinin yanında yer alan bir bölümde Fenerbahçe Yönetım Kurulu Üyesi ve Basketboldan Sorumlu Yönetici Sertac Komsuoğlu ile birlikte takip etti.