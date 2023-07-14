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Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Sertaç Şanlı sağlık kontrolünden geçti

Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Sertaç Şanlı, sağlık kontrolünden geçti. Şanlı'nın sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesinde tamamlandı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Sertaç Şanlı, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile iki yıllık sözleşme imzalayan Sertaç Şanlı'nın sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Sertaç Şanlı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Basketbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Fenerbahçe Beko Sertaç Şanlı Altunizade basketbol Spor Haberler

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