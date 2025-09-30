Fenerbahçe Beko'nun Yeni Sezon Hedefleri: Sıfırdan Başlamak

FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius , şampiyon oldukları Euroleague'de geçen sezonu geride bıraktıklarını ve yeni sezona sıfırdan başlayacaklarını belirterek, oyuncularına da bu zihniyeti motive etmeye çalıştığını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan Basketbol Müzesi'nde yapılan Euroleague Medya Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarunas Jasikevicius ilk söz olarak takımda herşeyin çok yeni olduğunu vurgulayarak "Yeni katılanlar var. Yeni alışkanlıklarımız var. Şampiyon olunca da hem teknik heyet hem oyunculardan gidenler oluyor. İlk resmi maçımızı oynadık ve şunu gördük ki herkes bize ekstra bir motivasyonla oynuyor. Rakiplerimize aynı enerjide karşılık veremedik. Bu bütün sezon böyle olacak. Biz de aynı enerjide olmazsak sorunlar yaşayabiliriz. Bütün her şey geçen sezonda kaldı. Bizde artık önümüze bakacağız" dedi.

'OYUNCULARIN KARAKTERLİ OLMALARI ÖNEMLİ'

Litvanyalı başantrenör, yeni sezona başladıkları ve geçtiğimiz sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Çok da zirvede değiliz. Yeni sezona sıfırdan başlıyoruz. Herkesle yeni bir çalışma içindeyiz. Ligde sonuncu sıradayız. Abartmak istemiyorum ama sıfırdan başlıyoruz. Oyuncularıma bu zihniyeti aşılamaya çalışıyorum. Kadroda genel anlamda büyük bir değişiklik yaşadık. Her şey istediğimiz gibi olmuyor. Kazanınca kadronuzdan giden oyuncular oluyor. Oyuncuların nereden geldiği çok önemli değil. İyi ve karakterli oyuncular olmaları önemli" şeklinde konuştu.

'ÖZELLİKLE NBA'DEN GELEN OYUNCULARIN ADAPTASYON SÜREÇLERİ VAR'

NBA'den gelen oyuncuların adaptasyon süreçlerinin zaman aldığına değinen Sarunas Jasikevicius, "Bunu anlamaya çalışıyoruz. Adaptasyon süreçleri var. Çok uzun hazırlık süreci olamadı. Birçok takım aynı durumda. Maç sayısına göre her şeye öncelik verilmesi gerekiyor. Dinlenme ve iyileşme bizim için öncelik oluyor" değerlendirmesini yaptı.

PARİS MAÇINA DİKKAT ÇEKTİ!

Sarunas Jasikevicius Euroleague sezonunun ilk maçı olan Paris Basketbol maçına dikkat çekerek, "Sezona evimizde ve taraftarlarımızın desteğiyle başlayacağımız için çok heyecanlıyız. EuroLeague'deki en yoğun basketbolu oynayan ve özellikle 2,3 ve 4 numaralarda geçtiğimiz sezona göre daha büyümüş bir takımla karşılaşacağız. Oldukça başarılı oldukları alanlarda ribaundları kontrol etmek ve hızlı hücumları durdurmak önemli olacak." uyarısında bulundu.