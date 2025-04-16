Fenerbahçe Beko'nun Rakibi Paris Basketball Oldu

Euroleague Play-In eşleşmesinde Paris Basketball, Real Madrid'i 81-73 mağlup ederek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Euroleague'de normal sezonu 2. tamamlayan Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli oldu. Play-In 1. Tur maçında Paris Basketball, deplasmanda Real Madrid'i 81-73'lük skorla yendi ve tur atladı. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Fransız ekibiyle karşılacak. Eşleşmenin ilk 2 maçı 22 ve 24 Nisan tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL