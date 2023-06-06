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Fenerbahçe Beko'nun Nigel Hayes-Davis'i Euroleague'de 'Sezonun En Çok Gelişim Gösteren Oyuncusu'

Fenerbahçe Beko'nun Nigel Hayes-Davis'i Euroleague'de 'Sezonun En Çok Gelişim Gösteren Oyuncusu'

Spor Haberleri

Euroleague'de şampiyonun belirlenmesinin ardından yılın en iyileri de belli oluyor. Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, 'Sezonun En Çok Gelişim Gösteren Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

THY Euroleague'de 'Sezonun En Çok Gelişim Gösteren Oyuncusu' ödülünün sahibi Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.

Euroleague'de şampiyonun belirlenmesinin ardından yılın en iyileri de belli oluyor. Euroleague'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Organizasyonun Türk temsilcilerinden Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis 'in yılın en çok gelişim gösteren oyuncusu ödülünü kazandığı ifade edildi. 28 yaşındaki basketbolcu Fenerbahçe ile bu sezon Euroleague'de 10.5 sayı, 4.4 ribaund, 0.3 blok ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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