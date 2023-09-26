SPOR Fenerbahçe Beko'nun medya günü düzenlendi

Fenerbahçe Beko'nun medya günü düzenlendi

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Derya Yannier: Güvendiğimiz şey, düzeni devam ettiriyor olmak

'Nick Calathes şu anda kadromuzda yer alıyor'

'Umarım bu karardan geri adım atılır'

'Zagars, heyecan duyduğumuz bir oyuncuydu'

Dimitris Itoudis: Artık bir şeyleri geri vermenin zamanı

'Sertaç'a önemli bir rol vereceğiz'

'Scottie'nin 2 tane bilinen sakatlığı vardı'

Melih Mahmutoğlu: Başarılı olmak istiyoruz

'Yerli oyuncular ne kadar katkı veriyorsa takımlar o kadar başarılı oluyor'

Sezer AFŞAR-Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe Beko, 5 Ekim Perşembe günü başlayacak olan Turkish Airlines EuroLeague öncesinde medya günü düzenledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki medya gününde gerçekleştirilen basın toplantısına Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, başantrenör Dimitris Itoudis ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu katıldı. Takım kimyasındaki önemli oyuncuları kadroda tuttuklarını ve önemli eklemeler yaptıklarını aktaran Derya Yannier, 'Her sezon olduğu bu sezon da istekliyiz. Hazır durumdayız. Her sezonun başında olduğu gibi süreç ve zaman bizim ilacımız olacak. Hazırlık dönemini iyi geçirdik. Az bir süremiz kaldı. İlk maça kadar eksiklerimizi kapatıp hazır duruma gelmeye çalışacağız. Daha rekabetçi bir sezon olmasını bekliyoruz. Herkesin sahadaki kimyasını daha yakından görmeye başlayacağız. Güvendiğimiz şey, düzeni devam ettiriyor olmak. Eksik gördüğümüz noktalara da istediğimiz oyuncuları eklemeye başladık. Geçen senenin üzerine koya koya devem edeceğiz. Önümüze çıkabilecek engellere karşı da önlemlerimizi almaya çalışacağız. Hayırlı bir sezon olmasını diliyorum' diye konuştu.

'NICK CALATHES ŞU ANDA KADROMUZDA YER ALIYOR'

Sezon başında takımda düşünülmeyen Nick Calathes'in durumunun Raul Neto'nun sakatlığından sonra değiştiğini söyleyen Yannier, 'Eksik gördüğümüz pozisyonlara, listemizdeki en üst sıradaki isimlerle takviye yapmıştık. O anki planlamada Bjelica ve Calathes yer almıyorlardı. Dolayısıyla o anki şartlar onu gerektiriyordu. Nick kontratlı bir oyuncumuzdu. Kendisi karakterine inandığımız bir oyuncuydu. Her iki taraf için de daha iyi bir çözüm olmasını diliyorduk. Ondan sonra şartlar değişti. Katı davranış biçimlerinden uzak kalmaya çalışıyoruz. Duruma karşı esnek kaldık. Nick kadromuzda bulunuyor. Şartlar başka bir şey gerektirirse başka bir çözüm yoluna gidebiliriz. Kadromuz şu anda bu şekilde' ifadelerini kullandı.

'UMARIM BU KARARDAN GERİ ADIM ATILIR'

TBF Tahkim Kurulu tarafından 5 maç ceza verilen Scottie Wilbekin'in durumuyla ilgili gelen bir soruya ise Derya Yannier şu şekilde cevap verdi:

'Scottie ve Shane'in durumu paralelde seyretti. Kulüp olarak gerekli açıklamayı yapmıştık. Yaz dönemi yetkililerle iletişim halindeydik. Onlar böyle bir karar verdi. Biz de karara katılmadığımızı bildirdik. 5 maç oynamama ve para cezası var. Talimatta olan bir madde sebebiyle 1 maç ya da para cezası olsaydı, Türk olarak lisansını çıkartma hakkı elimizden gitmiş durumda. Tahkime başvurduk ve karar bu hafta içerisinde çıkar diye düşünüyorum. Umarım bu karardan geri adım atılır. Kulüplerin cezalandırmış olduğunu düşündüğümüz için fikirlerimizi gerekli yerlere ilettik.'

'ZAGARS, HEYECAN DUYDUĞUMUZ BİR OYUNCUYDU'

Litvanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda iyi bir turnuva geçiren yeni transfer Arturs Zagars'ın transfer süreciyle ilgili ise Yannier, 'Zagars, bizim U18 döneminden beri takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Avrupa'nın tepesinde yer almaya çalışıyoruz ve dar bir oyuncu havuzu var. Zamanı geldiğinde koçumuzla konuşup doğru hamleleri yapmaya çalışıyoruz. Zagars, heyecan duyduğumuz bir oyuncuydu. Oyun kurucu piyasası gerçekten çok dar. Geldiğimiz noktada geleneksel bir oyun kurucu bulmak çok zor. Her oyuncunun da bazı zaafları oluyor. Zagars, hücum anlamında tam pakete yakın bir oyuncu. Onun da zaafları var. Müdafaa kısmında gelişmesi ve devamlılık sağlaması gerekiyor. O devamlılığı, sakatlığından dolayı gösteremedi. Dünya Kupası'ndaki çıkışı, önemli bir etki yarattı. Yapmış olduğumuz anlaşmada EuroCup'ta bir sene tecrübe kazanıyor olması çok önemli. Takımı elinde tutup sahada kalabileceği bir takımda olacak. Uygun bir maliyeti de vardı. Böyle projeleri yapmak istiyoruz' açıklamasında bulundu.

Yaz dönemindeki transfer piyasasıyla ilgili ise Yannier, 'İlk gittiğimiz her oyuncuyu aldık dersem yalan olur. İsteyip de alamadığımız oyuncular oldu. Öncelikli oyuncuların çok büyük çoğunluğunu aramıza kattık diyebiliriz. Yetenek havuzunu çeşitlendirmek istiyorduk. Her pozisyona gerekli hamleyi yaptık. Neto'nun sakatlığı bizimi için çok üzücü oldu. Takım kimyasına uyacağını düşünüyorduk. İçimize çok sinen bir yaz dönemi geçirdik. Önümüzdeki dönemde de değişiklik görmek istersek bunu yapmaktan çekinmeyiz' dedi.

Takıma yeni katılan Yam Madar ve Georgios Papagiannis'in transfer süreçlerinde kulüplerinden yapılan açıklamalara da değinen Yannier, 'Yam'ın kendi kulübüyle kontrat süreci vardı. Bize boşta olan bir oyuncu olarak teklif edildi. Koç, birebir Partizan koçu Zeljko Obradovic ile iletişime geçti. Legal olmayan herhangi bir şey yapmadık. Boşta olan bir oyuncuyu kadromuza kattık. Papagiannis konusunda söyleyecek bir şey yok. Boşta olan bir oyuncuydu. Kendileri de (Panathinaikos) istiyordu, alamadılar. Özellikle koçumuzla ilgili yapılan açıklamaları tasvip etmiyoruz. Gerekli başvuruyu yaptık. Bizim tarafımızdan eksik ya da yanlış yapılmış bir durum söz konusu değil' şeklinde konuştu.

DIMITRIS ITOUDIS: ARTIK BİR ŞEYLERİ GERİ VERMENİN ZAMANI

Açılış konuşmasını kısa tutan Itoudis, 'Benim ve teknik ekibimin arkasında müthiş bir taraftar grubu var. Çok büyük bir başkanımız var. Artık bir şeyleri geri vermenin zamanı' diye konuştu.

'SCOTTIE'NİN 2 TANE BİLİNEN SAKATLIĞI VARDI'

Scottie Wilbekin'in aldığı cezayla ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli başantrenör şöyle konuştu:

'Bu konuyla alakalı Scottie ile direkt olarak iletişime geçtiniz mi' Sorulması gereken o. Farklı bir hikayesi var. Mutlaka Scottie ile konuşmalısınız. TBF ile iletişime geçti, bilgileri vardı. Milli takım koçuyla da konuştu ve durumu anlattı. 2 tane bilinen sakatlığı vardı. Ligde 3'üncü sakatlığını da yaşadı ve oynamaya devam etti. Oyuncular farklı sebeplerden dolayı cezalandırılmamalı. Çıkan karara saygı duyup ona göre davranacağız. Bu oyuncuların oynaması gerekiyor.?

'SERTAÇ'A ÖNEMLİ BİR ROL VERECEĞİZ'

Takıma yeni katılan dört oyuncuyla ilgili olarak ise Itoudis, 'Dört yeni gelen oyuncu takım için burada. Sertaç, inanılmaz bir EuroLeague tecrübesi olan oyuncu. Ona önemli bir rol vereceğiz. Papagiannis, ortam değişikliği istedi. O da iyi bir takım oyuncusu. Bize farklı bir boyut katacaktır. Sestina da takım oyuncusu ve farklı pozisyonlarda oynayabiliyor. Madar, çok büyük bir antrenörün oyuncusu olarak geldi. Burada alacağız dakikaları hak etmek istiyor. Bu oyunculara, bütün takım destek oldu. Maalesef Neto'yu hiç göremedik sakatlığından dolayı. İnşallah istediğimiz gibi bir oyun oynayabiliriz' ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE AİLESİNİN BİR PARÇASI OLDUM DİYEBİLİRİM'

Boş zamanlarında yaptığı şeylerle ilgili ise Yunan başantrenör, 'İstanbul'u çok seviyorum. Kadıköy çevresini tercih ediyorum. Çok güzel restaurant ve kafeler var. Fenerbahçe ailesinin bir parçası oldum diyebilirim. Sokakta çok fazla insanla karşılaşıyoruz. Dil bariyeri olsa da bir şekilde anlaşıyoruz. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Çok fazla kitap okurum. Bazen aynı anda 3 kitap okuduğum da oluyor. Kızım, Londra'da okuyor. Eşim oraya gidiyor ve buraya geliyor. Burada olmasını isterdim tabii ki. Gece hayatında fazla vakit geçirmem. Melih ile sözleştik, benim belirlediğim bir restauranta eşini de getirecek ve birlikte yemek yiyeceğiz' diyerek sözlerini noktaladı.

MELİH MAHMUTOĞLU: BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise yeni bir sezona başladıkları için heyecanlı olduğunu belirterek, 'Hocamız çok güzel özetledi bence. Artık başarılı olmak istiyoruz. İyi bir takım kuruldu. Hazırlıklar istediğimiz gibi gidiyor. Sezona istediğimiz gibi başlamak istiyoruz' açıklamasında bulundu.

'YERLİ OYUNCULAR NE KADAR KATKI VERİYORSA TAKIMLAR O KADAR BAŞARILI OLUYOR'

Yerli oyuncuların rollerinin başarıda kilit bir rol oynadığını aktaran tecrübeli oyuncu, 'Milli takımda eğer başarı istiyorsak yerli oyuncuların kendi takımlarındaki roller çok önemli. Yerli oyuncular ne kadar katkı veriyorsa takımlar o kadar başarılı oluyor. Olympiacos ve Real Madrid bunun için önemli örnekler. Takımdaki bütün oyuncular çok önemli. Yerli oyuncuların aldığı süreler milli takıma faydalı olacaktır. Zor bir sezon olacak. Birçok takım iyi kadro kurdu. Amacımız, milli takımı başarılı yere getirmek. Üstümüze düşen görevler var' dedi.