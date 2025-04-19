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Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Play-Off Takvimi Açıklandı

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Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague 2024-25 sezonu play-off serisinde Paris Basketbol ile oynayacağı maçların programı belli oldu. İlk iki maç Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılırken, diğer maçlar Paris'te gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE Beko'nun Fransız temsilcisi Paris Basketbol ile oynayacağı EuroLeague 2024-25 sezonu play-off serisinin maç programı belli oldu.

Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı serinin ilk iki maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Seride üçüncü maça ve gerekmesi halinde oynanacak olan dördüncü karşılaşmaya ise Paris Basketbol, Adidas Arena'da ev sahipliği yapacak. Yine gerekmesi halinde oynanacak beşinci karşılaşmada ise saha avantajı Fenerbahçe Beko'da olacak.

Mücadelelerin takvimi şu şekilde:

1. Maç: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol (22 Nisan Salı 20.45)

2. Maç: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol (24 Nisan Perşembe 20.45)

3. Maç: Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko (29 Nisan Salı 21.30)

4. Maç: Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko (gerekmesi halinde – 1 Mayıs Perşembe 21.30)

5. Maç: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol (gerekmesi halinde – müsabaka takvimi daha sonra açıklanacaktır)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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