Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları köprülere asıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bayrakları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalandı.

Fenerbahçe Kulübü, köprülere bayrakların asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personellerinin de kulüp çalışanlarına yardımcı olduğunun altını çizdi.