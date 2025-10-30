Haberler

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi Müsabakaları Almanya'da Oynanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI ile yapacağı Avrupa Ligi karşılaşmalarını güvenlik tedbirleri nedeniyle Almanya'nın Münih şehrindeki SAP Garden'da oynayacak. Mücadeleler 11 ve 13 Kasım'da gerçekleşecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde ev sahibi olarak İsrail temsilcileri Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI ile yapacağı karşılaşmalar, Almanya'da yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd, 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken Avrupa Ligi 10. ve 11. hafta müsabakaları, güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı ülkede, taraftarların katılımına açık oynanacak.

Tedbir odaklı karar doğrultusunda, Fenerbahçe Kulübü ve Avrupa Ligi yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde müsabakalara, yerel otoriteler tarafından bu müsabakaların oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve Avrupa Ligi müsabaka kriterlerini karşılayabilen Almanya'nın Münih şehrindeki SAP Garden'ın ev sahipliği yapmasına karar verildi.

Müsabakaların başlama saati, bilet satışı ve kombine sahiplerinin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesiyle ilgili bilgilendirmeler resmi internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Epilepsi hastası kadın tarlada ölü bulundu

Tarlaya gidenler, genç kadını korkunç halde buldu
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.