Fenerbahçe Beko, Nick Calathes'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Barcelona forması giyen 33 yaşındaki Yunan guard Nick Calathes'i 2 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Sarı-lacivertli takımdan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen ve EuroLeague'de tüm zamanların asist liderliğini elinde bulunduran başarılı oyuncu Nick Calathes (1989, 1.96) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.Nick Calathes, bu sezon Fenerbahçe Beko'nun yaptığı 8'inci dış transfer oldu. Sarı-lacivertliler daha önce, Johnathan Motley, Samet Geyik, Scottie Wilbekin, Tonye Jekiri, Nigel Hayes-Davis, Carsen Edwards ve Nemanja Bjelica'yı kadrosuna katmıştı.