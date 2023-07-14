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Fenerbahçe Beko, Nate Sestina'yı kadrosuna kattı

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti. Sestina, Türk Telekom'da görev aldığı geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde iyi performans sergiledi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli takım, ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Türk Telekom'da görev alan Sestina, Basketbol Süper Ligi'nde 10,8 sayı, 3,4 ribaunt, 0,8 asist ortalamaları ile oynadı.

Sestina, 2021-2022 sezonunda ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımının formasını giymişti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Fenerbahçe Beko Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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