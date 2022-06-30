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Fenerbahçe Beko, Nando de Colo ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
Fenerbahçe Beko, Nando de Colo ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Nando de Colo ile yollarını ayırdığın açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Nando de Colo ile yollarını ayırdığın açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-20 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte takımımızın en değerli parçalarından biri olan Nando de Colo ile yollarımız ayrılmıştır. Sözleşmesi 2021-22 sezonunda sona eren sporcumuz, kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır. Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe formasını özveriyle terleten Nando de Colo'ya katkıları için teşekkür ediyor, sporcumuza kariyerinin yeni dönemi için başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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