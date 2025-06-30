Fenerbahçe Beko, Metecan Birsen'in Sözleşmesini Uzattı

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Metecan Birsen ile olan sözleşmesini 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı. Geçen sezon 34 maçta 5,82 sayı ortalaması ile mücadele etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Metecan Birsen'in sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Metecan Birsen, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 34 karşılaşmada 5,82 sayı, 2,79 ribaunt ve 0,97 asist ortalaması ile oynadı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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