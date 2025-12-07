Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket – Fenerbahçe Beko: 64-87

Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi, Fenerbahçe Beko'ya evinde 64-87 yenilerek 4. galibiyetinde kaldı. Fenerbahçe, 10 maçta 9. galibiyetine ulaştı.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Emre Tanışan 2, Smith 2, Bleijenbergh 12, Badzim 4, Omic 10, Griffin 17, Ömer Can İlyasoğlu 8, Hawkins 3, Mahir Ağva 6, Erbey Kemal Paltacı, Murat Kağan Tor

FENERBAHÇE BEKO: Melli 2, Tucker 14, Biberovic 4, Hall 7, Birch 7, Bacot 6, Metecan Birsen 6, Baldvin 4, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Boston 21, Yiğit Hamza Mestoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 20-14

DEVRE: 38-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-63

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde uzun süre başa baş mücadele verdiği maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya yenilmekten kurtulamadı: 64-87.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada ev sahibi Denizli temsilcisi ilk periyodu 20-16 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin skorda dengeyi bulduğu ilk yarı 38-38 sonuçlandı. Üçüncü periyodun son bölümünde skorer isimlerini devreye sokan Fenerbahçe 8 sayı farkla öne geçti: 55-63. Sarı-lacivertliler son periyotta rahat bir oyu sergileyerek salondan galip ayrıldı: 64-87. Ligde 10 maçta 9'uncu galibiyetini alan Fenerbahçe'de Boston 21 sayıyla skora katkı yaptı. Merkezefendi ise 4 galibiyette kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
