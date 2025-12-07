Haberler

Basketbol Süper Ligi: Merkezefendi Basketbol: 64 Fenerbahçe Beko: 87

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Merkezefendi Basketbol'u 87-64 yenerek ligdeki 9. galibiyetini elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Denizli ekibi Merkezefendi Basketbol'u 87-64 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde üst üste 9. galibiyetini aldı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz, Emin Moğulkoç

Merkezefendi Basketbol: Vrenz Bleijenbergh 12, Samuel Griffin 17, Mahir Ağva 6, Kenneth Smith 2, Alen Omic 10, Ömer İlyasoğlu 8, Roko Badzim 4, Javontae Hawkins 3,, Emre Tanışan 2, Erbey Paltacı, Murat Kağan

Başantrenör: Zafer Aktaş

Fenerbahçe: Brandon Boston 21, Devon Hall 7, Talen Horton-Tucker 14, Tarık Biberovic 4, Khem Birch 7, Nicolo Melli 2, Metecan Birsen 6, Melih Mahmutoğlu 16, Khem Birch 7, Armando Bacot 6, Wade Baldwin 4, Mert Ekşioglu, Hamza Mestoğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 20-14 (Merkezefendi Basketbol lehine)

Devre: 38-38

3. Periyot: 55-63 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
