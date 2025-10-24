Fenerbahçe Beko maçının ardından

EUROLEAGUE'İN 6'ncı haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko , deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes 'i 79-69 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, "Hepimiz için uzun bir gece oldu. 40 dakika sürecek bir basın toplantısı beklemiyordum. Basketbol dışında hepimizin de bir hayatı olduğunu unutmamak lazım. Bizim açımızdan değerlendirdiğimizde büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim. 30 dakika iyi oynamak yeterli olmuyor. Rakibimiz sert bir mücadele ortaya koydu. Biz de yorgunluk kendisi gösterdi ve sahaya yansıtmak istediklerimizi yansıtamadığımız bir maç oldu. Bu maçın ardından ağzımızda acı bir tat var. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Melli iyi bir performans koydu. Küçük detayların büyük fark yarattığı bir maç oldu. İlk yarıda başa baş mücadele ortaya koyduk. Serbest atış yüzdemiz başımızı ağrıttı. Fenerbahçe Beko fiziksel ve agresif bir oyun ortaya koydu. Tabii ki basketbol temasın olduğu bir spor. Hakemlerin müsaade ettiği sertlik seviyesine gerekli yanıtı veremediğimizi düşünüyorum. Burası Anadolu Efes, 30 saniye de 30 dakika oynayacak olsanız da her zaman hazır olmanız gerekiyor" dedi.

'SAKATLIKLAR SPORUN BİR PARÇASI'

Kokoskov, takımdaki sakat oyuncuların sorulması üzerine "Baktığınızda sizin bu belirttiğiniz noktalar iyi bir gözlem. Durumun böyle olması bize diğer takımların üzüleceği, ah vah diyeceği bir durum doğurmuyor. Sakatlıklar sporun bir parçası. Bugün olumlu olan bir şey de Poirier'in salonda olmasıydı. Henüz oynayacak durumda değil, giderek toparlıyor. Smits, uzun forvet olarak hazırladığımız bir oyuncuyken pivot pozisyonda oynama durumunda kaldığını görüyoruz. Kazanmanın bir şekilde yolunu buluyor olmamız lazım. Dessert daha çaylak bir oyuncu. Bizim proje olarak değerlendirdiğimiz bir oyuncu. Bir an evvel toparlanıp bir sonraki maça odaklanıyor olmamız lazım. 5 numarada yaşadığımız sıkıntının bu sonucu doğurduğu da doğrudur" ifadelerini kullandı.

Igor Kokoskov sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"1 sayı ile kazanmış olsaydım belki de beni dahi ilan edecektiniz. Mağlup olunca ahmakça alınmış bir karar pozisyonunda olabiliyorum. Bu benim kararımdı. Kısaldığımızda PJ'i 4 oynattım. Saras'tan Melli kararı geldi. Bu bir satranç. Kazanırken iyi kaybederseniz kötü oluyorsunuz. Ben kararımın arkasındayım ve bütün oyuncularımı seviyorum."

'KENDİSİNİN TAKIMA KATILMASI ÇOK İYİ OLACAKTIR'

Vincent Poirier'in sakatlık durumu ve transfer gündemi hakkında konuşan Kokoskov, "Bu konu bizim işimizin önemli bir parçası. Gerekli çalışmaları her zaman yapıyoruz. Poirier'in bizim tanıdığımız Poirier seviyesine gelmesi süre alacaktır. Birilerini kadroya aldığımızda birilerinden vazgeçmemiz gerekecek. Yazın yaptığımız planlamalar vardı. Poirier'in önemli süre almasını beklediğimiz bir kadro oluşturduk. Değerlendirdiğimizi söyleyebilirim. Pazardaki oyuncu sayısının kısıtlı olduğunu görüyoruz. O Pazar şu an borsa gibi. Sağlık ekibinin bilgilendirmesi çok kritik olacaktır. Teknik kadro olarak kendilerine baskı yapmayacağız. Kendisinin takıma katılması çok iyi olacaktır. Yavaş yavaş takımla çalışmaya başlıyor" diyerek sözlerini noktaladı.

SARUNAS JASIKEVICIUS: ANADOLU EFES'E KARŞI BURAYA GELİP KAZANMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİYDİ

Önemli bir maç kazandıklarına vurgu yapan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Anadolu Efes'e karşı buraya gelip kazanmak bizim için çok önemli ve değerliydi. Biz oyuncularımızı takıma entegre etmeye çalışıyoruz. Sezonun bu bölümünde bu galibiyetten çok mutlu olmalıyız. Maçın ilk bölümünde fiziksel olarak iyi olduğumuzu düşünmüyorum. İlk yarıda önde olmayı hak etmiyorduk. İkinci yarı çok daha iyi bir performans sergiledik. Sahada biraz daha kısaldığımız bölümde daha iyi bir performans sergiledik" ifadelerini kullandı.

'BİR ŞEKİLDE KAZANMANIN YOLUNU BULMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Önceliklerinin iyi basketboldan daha çok kazanmak olduğunu belirten Litvanyalı başantrenör, "Fiziksel olarak daha iyi olmalıyız. Bu konuda bugün daha iyi yaptığımız işler vardı. Melli'nin 4 numara, Tarık ve Bonzie'nin iyi bir maç çıkardığını söyleyebilirim. Önemli olan mentalite, 'Çirkin bir şekilde' olsa da kazanabilmek. Birçok takım sezon içerisinde bunu yaşıyor. Biz önce bir şekilde kazanmanın yolunu bulmaya çalışıyoruz. İyi basketbol daha sonra gelecek" dedi.

'SCOTTİE BÖYLE BİR OYUNCU'

Sakatlıktan dönen Scottie Wilbekin hakkında değerlendirmelerde bulunan Jasikevicius, "Scottie böyle bir oyuncu. Her zaman sahada güvenebileceğiniz bir oyuncu. Sistemi anlıyor ve ondan beklenenleri biliyor. Çok harika bir profesyonel. Bizim sakatlıktan dönen birçok ismimiz var. Burada çoğunlukla onları durduran ben oluyorum. Bu süreci yöneterek en iyisini almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Sarunas Jasikevicius sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"5-6 maç geride kalmışken nerede olduğumuzu, nasıl bir basketbol oynadığımızı anlatıp övemem. Pozisyon yaratmada ve ofansif ribaundlarda sıkıntı yaşıyoruz. Bu bölüme kadar iyi basketbol oynadığımızı iddia edemem."

'BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE YAŞAMAMIZ GEREKİYOR'

Önlerindeki zorlu fikstürün sorulması üzerine Jasikevicius, "Bu konuda bir sır yok. Olay tamamen evimize gidip dinlenme. İyi uyuma ve iyi çalışma. Burada kondisyonerlerimizin ve sağlık ekibimizin performansına güveneceğiz. Avrupa Şampiyonası vardı kimse hazırlanacak süreci bulamadı. Burada bu süreci hep berabere yaşamamız gerekiyor" dedi.

'4'ÜNCÜ ÇEYREKTE TAKIMI KANATLARININ ALTINA ALABİLDİĞİNİ, KONTROL EDEBİLDİĞİNİ GÖRDÜM'

Wade Baldwin'in takımı çok iyi yönettiğini belirten Jasikevicius, "Wade çok iyi bir iş çıkarıyor. Özellikle duygularını çok iyi kontrol ediyor. 4'üncü çeyrekte takımı kanatlarının altına alabildiğini, kontrol edebildiğini gördüm. Takımı çok iyi yönetti. Ondan çok fazlasını alıyoruz ve daha fazlasını beklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.