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Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'e yenildi

Basketbol Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 9'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'e 78-73 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 4'üncü yenilgisini yaşadı. 1 maçı eksik İsrail temsilcisi ise 5'inci kez sahadan galip ayrıldı.