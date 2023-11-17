Haberler

Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'e yenildi

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Basketbol Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 9'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'e 78-73 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 4'üncü yenilgisini yaşadı. 1 maçı eksik İsrail temsilcisi ise 5'inci kez sahadan galip ayrıldı.

İSTANBUL, -

SALON:  Aleksandar Nikolic

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Joseph Bissang, Uros Obrknezevic

MACCABI TEL AVIV: Brown 18, Baldwin IV 12, Colson 13, Cohen 2, Nebo 4, Cleveland 4, Webb III 10, Sorkin 6, Dibartolomeo, Rivero 7, Blatt 2

FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 18, Tarık Biberovic 18, Hayes-Davis 16, Sestina 1, Motley 6, Şehmus Hazer, Papagiannis, Dorsey 7, Madar 7

1'İNCİ PERİYOT: 21-28

DEVRE: 38-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-57

5 FAULLE: 39.43 Blatt ( Maccabi Tel Aviv )

Basketbol Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 9'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'e 78-73 yenildi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler 4'üncü yenilgisini yaşadı. 1 maçı eksik İsrail temsilcisi ise 5'inci kez sahadan galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol Sırbistan Spor Haberler

title