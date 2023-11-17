Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'e yenildi
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Basketbol Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 9'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'e 78-73 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 4'üncü yenilgisini yaşadı. 1 maçı eksik İsrail temsilcisi ise 5'inci kez sahadan galip ayrıldı.
İSTANBUL, -
SALON: Aleksandar Nikolic
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Joseph Bissang, Uros Obrknezevic
MACCABI TEL AVIV: Brown 18, Baldwin IV 12, Colson 13, Cohen 2, Nebo 4, Cleveland 4, Webb III 10, Sorkin 6, Dibartolomeo, Rivero 7, Blatt 2
FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 18, Tarık Biberovic 18, Hayes-Davis 16, Sestina 1, Motley 6, Şehmus Hazer, Papagiannis, Dorsey 7, Madar 7
1'İNCİ PERİYOT: 21-28
DEVRE: 38-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-57
5 FAULLE: 39.43 Blatt ( Maccabi Tel Aviv )
Basketbol Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 9'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'e 78-73 yenildi.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler 4'üncü yenilgisini yaşadı. 1 maçı eksik İsrail temsilcisi ise 5'inci kez sahadan galip ayrıldı.