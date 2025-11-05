Haberler

Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, LDLC Asvel maçında galibiyet hedeflediklerini belirtti. Takım, önceki maçlardan ders alarak performanslarını artırmayı amaçlıyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel ekibini konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, yeniden galibiyet yoluna girmeleri gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncu Armando Bacot, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, LDLC Asvel karşısında, geride kalan 8 maça göre daha iyi performans sergilemeleri gerektiğini dile getiren Litvanyalı çalıştırıcının, "Aldığımız mağlubiyetlerin ardından yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz. Asvel çok atletik bir takım, ligin en iyi ribaund alan ekiplerinden biri ve fizikli oyunculara sahipler. Bu yüzden onların boyuna karşı topu iyi çevirmek ve hem bireysel hem de takım olarak gelişmek çok önemli olacak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Takımın ABD'li oyuncusu Armando Bacot'un ise, şu görüşlerine yer verildi:

"Çok önemli ve kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadeleye çıkıyoruz. Taraftarlarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız. Önceki maçlardan edindiğimiz dersleri geliştirerek sahaya yansıtmalı ve bizi yeniden ayağa kaldıracak o galibiyete ulaşmalıyız."

