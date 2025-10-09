Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı Ağırlıyor

Haberler

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Kızılyıldız'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Maç, yarın saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında galibiyet alırken, Kızılyıldız henüz galibiyetle tanışamadı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup ederken, ikinci haftada Litvanya'nın Zalgiris takımına 84-81 mağlup oldu.

Bu sezon çıktığı ilk müsabakada EA7 Emporio Armani Milan'a 92-82, ikinci maçta ise Bayern Münih'e 97-88 yenilen Kızılyıldız'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Fenerbahçe Beko, ligde iki takımın karşılaştığı son mücadeleden 96-91 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
