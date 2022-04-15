Fenerbahçe Beko, Kanadalı basketbolcu Shayok ile yollarını ayırdı - Haberler

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Fenerbahçe Beko, Kanadalı basketbolcu Shayok ile yollarını ayırdı

AA - Hilmi Sever - Spor
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Fenerbahçe Beko, Kanadalı basketbolcu Shayok ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının Kanadalı oyuncusu Marial Shayok ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının Kanadalı oyuncusu Marial Shayok ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'ya 2021-2022 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Marial Shayok, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Haberler

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