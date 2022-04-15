Fenerbahçe Beko, Kanadalı basketbolcu Shayok ile yollarını ayırdı
AA - Hilmi Sever - Spor
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Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının Kanadalı oyuncusu Marial Shayok ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının Kanadalı oyuncusu Marial Shayok ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'ya 2021-2022 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
AA / Hilmi Sever - Spor