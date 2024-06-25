Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley'le yollarını ayırdığını duyurdu. Motley'e verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden kulüp, yeni döneminde başarılar diledi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Beko Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title