Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley'le yollarını ayırdığını duyurdu. Motley'e verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden kulüp, yeni döneminde başarılar diledi.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley'le yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.