Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka Play-Off Finali'nde Karşılaşıyor

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka ile ikinci maçını yarın saat 20.30'da oynayacak. İlk maçı Fenerbahçe Beko 94-76 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, yarın karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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