Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI Tel Aviv'i Yenerek 6. Galibiyetini Aldı

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 11. haftasında Hapoel IBI Tel Aviv'i 74-68 mağlup ederek 6. galibiyetini elde etti. Maç, Münih'teki SAP Garden'da oynandı.

SALON: SAP GARDEN

HAKEMLER: Carlos Peruga, Milos Koljensic, Mario Majkic

FENERBAHÇE BEKO: Horton-Tucker 15, Hall 14, Melli 6, Tarık Biberovic 10, Birch 2, Baldwin 6, Colson 10, Jantunen 1, Onuralp Bitim 7, Bacot 3, Boston

HAPOEL IBI TEL AVIV: Bryant 19, Micic 11, Oturu 8, Malcolm 2, Motley 14, Wainright 2, Blakeney 8, Jones 4, Odiase, Palatin

1'İNCİ PERİYOT: 13-13

DEVRE: 27-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-47

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 11'inci haftasında Almanya'nın Münih kentindeki SAP Garden'da oynanan maçta İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv'i 74-68 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 6'ncı galibiyetini elde etti. Hapoel IBI Tel Aviv ise 3'üncü yenilgisini aldı.

Haberler.com
