Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, 27 yaşındaki Yunan basketbolcu Georgios Papagiannis'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Yunan pivot Georgios Papagiannis'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Georgios Papagiannis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Georgios Papagiannis'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ayrılık sonrası Yunan basketbolcunun, Fenerbahçe'den ayrılarak Monaco'ya imza atan Nick Calathes ile yeniden takım arkadaşı olması bekleniyor. - İSTANBUL