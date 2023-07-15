Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Yunan pivot Georgios Papagiannis'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.< Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Panathinaikos forması giyen Yunan pivot Georgios Papagiannis'i 2 yıllığına renklerine bağladı. 26 yaşındaki basketbolcu, geride bıraktığımız sezonda EuroLeague'de 8.5 sayı, 5.7 ribaund, 1.2 blok ve 11.4 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu.Papagiannis, Fenerbahçe Beko'nun Yam Madar, Sertaç Şanlı ve Nate Sestina'nın ardından yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 4'üncü isim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor