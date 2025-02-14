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Fenerbahçe Beko - Galatasaray Yarı Finale Olaylı Devam

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Yarı Finale Olaylı Devam
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Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında yapılan karşılaşma, tribünlerden sahaya atılan maddeler nedeniyle durdu. Seyircilerin salonu terk etmesinin ardından müsabaka devam etti.

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasındaki müsabaka, tribünlerden sahaya atılan maddeler nedeniyle durdu. Salondaki seyircilerin çıkartılmasının ardından müsabakaya devam edilmesine karar verildi.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası Yarı Finalde kaşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasındaki müsabaka yaşanan olaylar nedeniyle durdu. Karşılaşmanın bitmesine 8 dakika 21 saniye kala tribünlerden atılan maddeler nedeniyle müsabaka yarıda kaldı. Galatasaraylı oyuncular, kendilerine atılan maddeleri gerekçe göstererek soyunma odasına gitti. Yapılan uyarıların dikkate alınmaması üzerine salonun boşaltılmasına karar verildi. Olayların çıktığı Fenerbahçe taraftarının olduğu tribünün boşaltılmasının ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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