Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı yarın oynanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı yarın oynanacak

AA - Ercan Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı yarın oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası derbi maçına sahne olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası derbi maçına sahne olacak.

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 21 galibiyet ve 5 yenilgisi olan Fenerbahçe Beko, lider durumda bulunuyor. Oynadığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 yenilgi alan Galatasaray Nef ise yeni başantrenörü Andreas Pistiolis yönetiminde son 3 maçını kazandı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-76 kazanmıştı.

AA / Ercan Doğan - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Nef, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title