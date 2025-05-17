Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı Derbide 94-70 Yendi

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı Derbide 94-70 Yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 94-70'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe, maça hızlı başlayarak devreyi 53-32 önde tamamladı. Galatasaray'ın başantrenörü Yakup Sekizkök, maçta diskalifiye oldu. Fenerbahçeli taraftarlar ise başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe Beko : Guduric 14, Hall 7, Colson 8, Hayes-Davis 10, Sertaç Şanlı 4, Baldwin 15, Metecan Birsen 12, McCollum 2, Melli 3, Tarık Biberoviç 16, Melih Mahmutoğlu 3, Mert Emre Ekşioğlu

Galatasaray : Cummings 9, Buğrahan Tuncer 15, Palmer 10, Blumbergs 6, Izundu 10, Wallace 10, Sadık Emir Kabaca 4, Samet Geyik 3, Yaman Alişan 3, Altan Çamoğlu, Young

1. Periyot: 23-16

Devre: 53-32

3. Periyot: 75-52

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Galatasaray'ı 94-70 yendi.

İki takım da maçın ilk bölümünde sayı üretmekte zorlanırken Galatasaray, 5. dakikada 10-6 öne geçti. Daha sonra tempoyu arttıran ve skor üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberoviç, Guduric, Metecan Birsen ve Melli ile dış atışlardan isabet buldu. Etkili mücadelesini devam ettiren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 53-32 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Baldwin'in üç sayılık isabetiyle farkı 24 (63-39) sayıya çıkardı. Galatasaray, Buğrahan Tuncer, Samet Geyik ve Izundu'nun basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, Fenerbahçe Beko son periyoda da 75-52 önde girdi.

Son çeyrekte de üstün mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Beko, derbiden 94-70 galip ayrıldı.

Yakup Sekizkök, diskalifiye oldu

Galatasaray başantrenörü Yakup Sekizkök, müsabakada diskalifiye edildi.

Üçüncü periyodun bitmesine 3 dakika 15 saniye kala tartıştığı hakemin üst üste iki teknik faul çaldığı Sekizkök, maçtan diskalifiye oldu.

Fenerbahçe taraftar, Ali Koç'u istifaya çağırdı

Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakada kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Taraftarlar, maçın son periyodunda yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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