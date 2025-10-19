Haberler

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 85-76 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 85-76 yenerek ligdeki 3. galibiyetini aldı. Maçta öne çıkan performanslar ve skor durumu detaylandırıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Galatasaray MCT Technic: Cummings 14, Rıdvan Öncel 2, Palmer 20, Gillespie 3, White 16, Buğrahan Tuncer 11, Robinson, Meeks 7, Tibet Görener, Bishop 2, Muhsin Yaşar 1

Fenerbahçe Beko : Hall 11, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 18, Jantunen 5, Bacot 2, Birch 5, Onuralp Bitim 5, Melli 18, Baldwin 6, Wilbekin 10, Metecan Birsen 2, Colson

1. Periyot: 16-23

Devre: 42-44

3. Periyot: 56-58

Beş faulle çıkan: 36.19 Gillespie ( Galatasaray )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 85-76 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 3. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 2. yenilgisini yaşadı.

Boyalı alandan skor üreten Galatasaray MCT Technic'e dış atışlardan kaydettiği basketlerle yanıt veren Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 13-7 önde geçti. Oyuna kenardan dahil olan oyuncularının kazandırdığı sayılarla farkı 9'a kadar çıkaran sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Fenerbahçe, Melli'nin 3 sayılık basketiyle farkı 11. dakikada çift hanelere çıkardı: 16-26. Savunma sertliğini arttıran Galatasaray, Cummings ve Palmer'ın skorer oyunuyla farkı kapattı ve bitime 41 saniye kala skoru eşitledi: 42-42. Kalan bölümde Metecan Birsen ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 44-42 üstün gitti.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Galatasaray, White'ın 23. dakikada kaydettiği basketle karşılaşmanın başından itibaren ilk kez öne geçti: 47-46. İki takımın da skor üretmekte zorlandığı ve skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği bu çeyreği Fenerbahçe Beko, 58-56 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Fenerbahçe, Wilbekin ve Tarık Biberovic'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 35. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 60-69. Galatasaray, sarı-lacivertlilere Buğrahan Tuncer ve Palmer'ın dış atışlardan peş peşe bulduğu sayılarla yanıt verdi ve 38. dakikada farkı 3'e indirdi: 73-76. Kalan bölümü daha iyi oynayan ve kritik atışları sayıya çeviren Fenerbahçe Beko, derbiden 85-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi. Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı da derbiyi takip etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.