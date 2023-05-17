Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Fenerbahçe Beko Forveti Metecan Birsen'in Sağlık Durumu Açıklandı

Fenerbahçe Beko Forveti Metecan Birsen'in Sağlık Durumu Açıklandı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko, A. Efes maçında sakatlanan forveti Metecan Birsen sağlık kontrollerinde arka çapraz bağ kısmi yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko, A. Efes maçında sakatlanan forveti Metecan Birsen sağlık kontrollerinde arka çapraz bağ kısmi yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, A. Efes maçında sakatlanarak oyundan çıkan forveti Metecan Birsen hakkında yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Metecan Birsen, 16 Mayıs Salı günü (dün) oynanan A. Efes maçında sağ dizinden sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde arka çapraz bağ kısmi yırtığı tespit edilmiştir. Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık bir ay olması öngörülmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Beko Fenerbahçe Efes Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title