Fenerbahçe Beko, Final Serisine Yükseldi!

Fenerbahçe Beko, Final Serisine Yükseldi!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 yenerek seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe Beko, oyuncusu James Metecan Birsen ile sezonu 3 kupayla kapatmayı hedefliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 93-84 yenerek seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe Beko'da oyunculardan James Metecan Birsen, sezonu 3 kupayla kapatmak istediklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı 16 sayı, 5 ribaunt ile tamamlayan 30 yaşındaki basketbolcu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Net galibiyetle final serisine katılma hakkı kazandıklarını vurgulayan James Metecan, "Tabii ki ben de mutluyum. Takım arkadaşlarım da beni iyi pozisyonlarda buldular. Onlara da teşekkür ederim. Bütün takım çok iyi mücadele ettik ve kazandık. Şimdi önümüzde 1-2 gün dinlenme fırsatı var. En iyi şekilde final serisine hazır olacağız." dedi.

Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes yarı final eşleşmesinde en az iki maçın oynanacağının hatırlatılması üzerine tecrübeli basketbolcu, "Bu bizim lehimize olacak. En azından bizim için dinlenme fırsatı olacak. Sonuçta ligdeki çeyrek ve yarı final serilerine THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nden gelmiştik. 3-0 kazandık ve zaten amacımız buydu." ifadelerini kullandı.

James Metecan Birsen, finalde rakibin "kim olacağının önemli olmadığını" belirterek "Biz Fenerbahçe'yiz. Kim gelirse gelsin. Kupayı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve sezonu da üç kupayla tamamlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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