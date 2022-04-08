Fenerbahçe Beko evinde mağlup

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 34'üncü hafta maçında Panathinaikos'u konuk etti. Sarı lacivertliler Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 59-62 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, mücadeleye Jan Vesely, Danilo Barthel, Melih Mahmutoğlu, Dyshawn Pierre ve Pierria Henry beşiyle başladı. Pierria Henry ve Papagiannis'in karşılıklı basketleriyle başlayan maçta ilk beş dakikalık bölüm konuk takımın 7-12'lik üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin devamında Jeremy Evans ve Daryl Macon Jr ile üretken bir görüntü çizen Panathinaikos'a, Fenerbahçe, Achille Polonara ve Pierria Henry ikilisiyle cevap vermeye çalıştı ancak ilk çeyreği 20-22 geride tamamladı.Ioannis Papapetrou ile ikinci çeyreğe hızlı başlayan konuk takıma, Polonara ve Vesely ile cevap veren Fenerbahçe Beko, skoru 27-32'ye getirdi. Skorer isimlerin devreye girdiği çeyreğin devamında ise soyunma odasına önde giren taraf konuk takım oldu. Floyd ve Papagiannis'in karşılıklı basketleriyle başlayan son çeyrekte skor 51-46'ya geldi. Dyshawn Pierre'in de skor yüküne ortak olduğu bu bölümde son beş dakikaya 56-51'le önde giren Fenerbahçe Beko, son 1 dakikası büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 59-62 mağlup ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor