Fenerbahçe Beko EuroLeague'de Kızılyıldız'a Mağlup Oldu

EuroLeague 2025-26 sezonunda Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız'a 86-81 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Fenerbahçe'nin Talen Horton Tucker'ı 19 sayı, Kızılyıldız takımından ise Chima Moneke 20 sayı ile dikkat çekti.

EuroLeague 2025-26 sezonu üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa)

Fenerbahçe: Talen Horton Tucker 19, Devon Hall 9, Mikael Olli Axel Jantunen 15, Khem Birch 1, Bonzie Colson

19, Tarık Biberovic 3, Wade Baldwin 8, Nicolo Melli 2, Metecan Birsen 2, Melih Mahmutoğlu 3, Onuralp Bitim

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Kızılyıldız: Codi Miller-McIntyre 10, Chima Moneke 20, Tyson Carter 15, Nikola Kalinic 2, Donatas Motiejunas

13, Jordan Nwora 11, Ebuka Izundu 5, Semi Ojeleye, Dejan Davidovac 1, Yago Dos Santos 9

Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos

1. Periyot: 17-25 (Kızılyıldız lehine)

Devre: 30-43 (Kızılyıldız lehine)

3. Periyot: 48-56 (Kızılyıldız lehine) - İSTANBUL

