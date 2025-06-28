Fenerbahçe Beko, Errick McCollum ile Yollarını Ayırdı

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Errick McCollum ile yollarını ayırdığını açıkladı. McCollum, takımın 2025 yılında kadrosuna katılmış ve önemli katkılar sağlamıştı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Errick McCollum ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2025 yılının ocak ayında katılan ve kısa süre içerisinde yaptığı katkılarla bu sezon elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Errick McCollum ile yollarımız ayrılmıştır. Errick McCollum'a takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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