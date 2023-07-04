Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 30 yaşındaki basketbolcu Samet Geyik ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Geyik'e teşekkür edilerek yeni kariyerinde başarılar dileyildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik'le yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan 30 yaşındaki basketbolcuyla yolların ayrıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

" Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Samet Geyik ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Samet Geyik'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."