Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın transfer ettiği Georgios Papagiannis sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Panathinaikos'tan transfer ettiği Yunan pivot Georgios Papagiannis sağlık kontrolünden geçti. Oyuncu, kan tetkikleri ve çeşitli muayenelerden geçirildi.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Panathinaikos'tan transfer ettiği Yunan pivot Georgios Papagiannis sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kan tetkikleri gerçekleştirilen oyuncunun; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Sağlık kontrollerinin akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor