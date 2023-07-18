Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın transfer ettiği Georgios Papagiannis sağlık kontrolünden geçti

Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Panathinaikos'tan transfer ettiği Yunan pivot Georgios Papagiannis sağlık kontrolünden geçti. Oyuncu, kan tetkikleri ve çeşitli muayenelerden geçirildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Panathinaikos'tan transfer ettiği Yunan pivot Georgios Papagiannis sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kan tetkikleri gerçekleştirilen oyuncunun; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Sağlık kontrollerinin akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title