Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Brezilyalı oyuncusu Raul Neto'nun sağ diz tendonu koptu.

Sarı-lacivertli kulübün sitesinden yapılan açıklamada, "Brezilya forması ile FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncumuz Raul Neto, bugün oynanan İran karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve mücadeleyi yarıda bırakmıştır. Brezilya Basketbol Federasyonu, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sporcumuzun sağ diz patellar tendonunun koptuğunu açıklamıştır. Oyuncumuz Raul Neto'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon NBA ekibi Cleveland Cavaliers forması giyen Brezilyalı oyun kurucuyu 5 Ağustos'ta kadrosuna katmıştı.