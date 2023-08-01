Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2023-2024 Sezonu Hazırlık Kamp Programı Açıklandı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun hazırlık kamp programını açıkladı. Takım, Rodos ve Moskova'da düzenlenecek turnuvalara katılacak ve birçok hazırlık maçı yapacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2023-2024 sezonu hazırlık kamp programı açıklandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk takım antrenmanını 25 Ağustos Cuma günü yapacak. Fenerbahçe, 15-16 Eylül tarihlerinde Rodos'ta, 21-24 Eylül tarihlerinde ise Moskova'da iki hazırlık turnuvasına katılacak.Fenerbahçe, Rodos'ta katılacağı Nikos Galis Turnuvası'nda Maccabi Playtika ve Panathinaikos ekipleri ile karşılaşacak. Moskova'daki VTB Süper Kupası'na ise Fenerbahçe'nin yanı sıra CSKA Moskova, Lokomotiv Kuban, Nizhny Novgorod, Zenit, UNICS Kazan, Beşiktaş ve MBA Moskova ekipleri katılacak.Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı programı şu şekilde: 6 Eylül Çarşamba: Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)11 Eylül Pazartesi: Fenerbahçe Beko-Zenit (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)15 Eylül Cuma: Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika (Rodos)16 Eylül Cumartesi: Fenerbahçe Beko-Panathinaikos (Rodos)21 Eylül Perşembe: Fenerbahçe Beko-MBA Moskova (Moskova)23 Eylül Cumartesi: Fenerbahçe Beko – CSKA Moskova ya da Lokomotiv Kuban (Moskova)
24 Eylül Pazar: final ya da klasman maçları (Moskova)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor