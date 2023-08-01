Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2023-2024 Sezonu Hazırlık Kamp Programı Açıklandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun hazırlık kamp programını açıkladı. Takım, Rodos ve Moskova'da düzenlenecek turnuvalara katılacak ve birçok hazırlık maçı yapacak.