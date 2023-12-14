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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. hafta maçında Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko 6 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 12. sırada yer alırken, AS Monaco ise 8 galibiyet ve 5 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. hafta maçında yarın sahasında Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 12. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımda alınan kötü sonuçlar nedeniyle Yunan başantrenör Dimitris Itoudis ile dün yollar ayrıldı.

Ligde 8 galibiyet ve 5 yenilgisi olan AS Monaco ise averajla 4. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

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