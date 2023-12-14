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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak

14 Aralık 2023 10:57 Güncelleme: 10:59 Abone Ol

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. hafta maçında Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko 6 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 12. sırada yer alırken, AS Monaco ise 8 galibiyet ve 5 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.