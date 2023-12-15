Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı AS Monaco maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bugün oynanacak AS Monaco maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Jasikevicius, "Herkesin Monaco'nun kalitesinin farkında olduğunu düşünüyorum. Son olarak Final Four'da yer almış, koçları ve oyuncu gruplarıyla devamlılığı olan bir proje takımı. Sadece parkeye çıkmalı, elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve kazanmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Kazanmak için mücadele edeceklerini söyleyen sarı-lacivertli antrenör, "Elbette içinde bulunduğumuz durumda her şey gerçekten çok hızlı oldu. Oyuncularımızı, sahip oldukları oyun düzeninin üzerine çok ufak dokunuşlarla ve bilgilerle bu maça hazırlamaya çalışacak, karşılaşmayı kazanmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Sarı-lacivertli oyuncu Yam Madar ise şunları kaydetti:

"Bizim için gerçekten büyük bir maç ve sabırsızlıkla bekliyorum. Çok iyi bir takıma karşı oynamak için elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Hem hücum, hem de savunmada çok iyi durumdalar. Bazı oyuncular, takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmamızı gerektiriyor çünkü onları durdurmak için birden fazla kişi gerekecek. Taraftarımızın önünde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Umarım gelip bize destek olurlar çünkü onlara ihtiyacımız var. Evimizde 5-0'lık bir serimiz var ve bunu daha fazla galibiyetle korumamız bizim için çok önemli. Bunu sürdürmeyi umuyoruz."