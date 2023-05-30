Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen'le yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile yeni sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1,98 metre boyundaki kısa forvet Dyshawn Pierre ve 2,05 metrelik uzun forvet Metecan Birsen ile 2+1 senelik sözleşme için anlaşma sağlandı. Açıklamada, oyunculara sarı-lacivertli forma altında başarılarla dolu sezonlar dileğinde bulunuldu.