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Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen'le yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen'le yeni sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile yeni sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1,98 metre boyundaki kısa forvet Dyshawn Pierre ve 2,05 metrelik uzun forvet Metecan Birsen ile 2+1 senelik sözleşme için anlaşma sağlandı. Açıklamada, oyunculara sarı-lacivertli forma altında başarılarla dolu sezonlar dileğinde bulunuldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1,98 metre boyundaki kısa forvet Dyshawn Pierre ve 2,05 metrelik uzun forvet Metecan Birsen ile 2+1 senelik sözleşme için anlaşma sağlandı.

Açıklamada, oyunculara sarı-lacivertli forma altında başarılarla dolu sezonlar dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Fenerbahçe Beko basketbol Spor Haberler

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