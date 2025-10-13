Haberler

Fenerbahçe Beko, Dubai Basketbol'u Konuk Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Dubai Basketbol ile karşılaşacak. Müsabaka Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe, sezona galibiyetle başladıktan sonra iki maçta da mağlup oldu. Dubai Basketbol ise benzer bir performans sergileyerek ilk maçında galip geldikten sonra iki maçında kaybetti.

Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta önce Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 84-81, ardından iç sahada Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, ardından Olympiakos'a 86-67 kaybetti.

Geçen sezon Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk yaşayan milli basketbol Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katan Dubai ekibi, Dzanan Musa transferiyle de dikkati çekmişti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
