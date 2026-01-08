Haberler

Fenerbahçe Beko: 92-81

Fenerbahçe Beko: 92-81
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21'inci haftasında deplasmanda Dubai Basketball takımına 92-81 mağlup oldu. Bu sonuçla Dubai Basketball 10'uncu galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko 7'nci yenilgisini aldı.

SALON: Coca-Cola Arena

HAKEMLER: Carlos Peruga, Milos Koljensic, Kristaps Konstantinovs

DUBAİ BASKETBALL: Bacon 15, Avramovic 1, Abass 2, Prepelic, Bertans 3, Anderson 11, Sertaç Şanlı 2, Kabengele 14, Wright IV 22, Petrusev 2, Kamenjas 20

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin IV 21, Melli, Horton Tucker 15, Melih Mahmutoğlu 3, Boston Jr 2, Tarık Biberovic 8, Jantunen 13, Hall 9, Silva 1, Colson 2, Birch 7

1'İNCİ PERİYOT: 24-22

DEVRE: 51-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-62

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Dubai Basketball takımına 92-81 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Dubai Basketball 10'uncu galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko ise 7'nci yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Manisa'da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu

Çöken yolda bulundu, ekipler hemen alarma geçti
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham'ın hareketleri gülümsetti

Şakır şakır yağan yağmura aldırmadı, tek başına dans etmeye devam etti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu