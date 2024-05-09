Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e yükseldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Monaco'yu eleyerek Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final beşinci ve son maçında Monaco'yu yenerek THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. 6. kez Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanan sarı-lacivertli temsilcimizin elde ettiği büyük başarıda emeği olan sporcuları, teknik ekibi, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko'ya, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde başarılar diliyorum."