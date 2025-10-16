Haberler

Fenerbahçe Beko'dan Bayern Münih'e Karşı Güçlü Galibiyet

Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 88-73 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımın savaşıp mücadele ettiğini vurgulayarak galibiyeti taraftarlarına ve takıma armağan etti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-73 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok iyi savaşarak galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, " Takımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Çok daha iyi efor sarf ettik. Savaştık, savaştık ve savaştık. Bunu söylediğime, konuştuğumuza bile inanamıyorum. Gardlarımız iyi kararlar aldı. Birinci çeyrekte 9 top kaybımız vardı ve iyi değildik ama bizim için iyi bir galibiyet oldu." diye konuştu.

İlk çeyrekte savunmada değil hücumda problem yaşadıklarını aktaran tecrübeli başantrenör, "İlk çeyrekte sorunumuz savunmada değildi hücumdan dolayıydı. 9 top kaybından rakibimiz 11 sayı üretti. Sahada yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Bu sezon özellikle sakat olanları limitli oynatmaya çalışıyoruz. Çok idmana vakitleri yok. Sağlıklı oldukları an oynamaya hazırlanıyorlar. Doktorlarla beraber ne kadar süre alacaklarını belirliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
