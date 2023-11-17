Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic Kafa Travması Geçirdi

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic'in THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile yapılan maçta kafa travması geçirdiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre yapılan kontrollerin ardından 22 yaşındaki oyuncu için travma protokolü başlatıldı. Tarık Biberoviç, bu süre zarfında forma giyemeyecek.

Açıklamada, "Tarık Biberovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." denildi.