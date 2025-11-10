Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin'ın Sağ Dizinde Ödem Tespit Edildi
Fenerbahçe Beko, oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrılar nedeniyle yapılan kontrollerde sağ diz kıkırdağında ödem bulunduğunu açıkladı ve tedavi sürecine başladıklarını duyurdu.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, " Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
