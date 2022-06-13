Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk coşkusu

Jan Vesely: Kazanmak istediğimiz bir başarıydı

Marko Guduric: Daha fazla hak eden taraf bizdik

Nando de Colo: Fenerbahçe'deki ilk şampiyonluğum, harika hissediyorum

Metecan Birsen: Taraftarımıza armağan olsun

Şehmus Hazer: Sonuna kadar hak ettik

Tarık Biberovic: Sezon boyunca çok çalıştık

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - ING Basketbol Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da oyuncular Jan Vesely, Marko Guduric, Nando de Colo, Metecan Birsen, Şehmus Hazer ve Tarık Biberovic, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundular.

Final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Jan Vesely yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Bu bizim kazanmak istediğimiz bir başarıydı. Kolay bir sezon olmadı. İki sezondur şampiyon olan bir takımı, 3-0 ile geçmeyi tabii ki beklemiyorduk. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koyduk. 3'üncü maçın ardından mental anlamda iyi bir görüntü çizdik" ifadelerini kullandı.

Tarık Biberovic ise uzun zamandır bu kupayı alamadıklarını dile getirerek, "4 sene oldu. Bu yüzden çok mutluyuz. Bu pozisyona gelebilmek için çok çalıştık. Sezon boyunca çok çalıştık, şimdi çok mutluyuz" yorumunu yaptı.